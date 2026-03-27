PVEM fortalece su estructura con la suma de liderazgos regionales y refrenda su carácter plural

La noche de este jueves, recibimos en el PVEM la suma de liderazgos que fortalecen nuestro proyecto, destacando la integración de Alejandro Leal Tovías, ex diputado local; como delegado en la capital; así como Juan Francisco Pérez Zapata, ex alcalde de Guadalcázar, quien asumirá la delegación en la región Altiplano Centro; y Raúl de Jesús González Vega, ex alcalde de Coxcatlán, quien estará al frente de la delegación regional en la Huasteca.

Estas incorporaciones no solo representan nuevas adhesiones, sino que confirman el momento de consolidación que vive el Partido Verde en San Luis Potosí: una fuerza política en crecimiento constante, cada vez más sólida, con una estructura que se fortalece día con día gracias a la confianza de más liderazgos y ciudadanos que se suman a este proyecto. Es reflejo de una auténtica “cargada verde”, entendida como un respaldo creciente, organizado y convencido en torno a la opción política que hoy marca el rumbo del estado.

Esto es reflejo de una realidad política basada en la apertura, el diálogo y la construcción de acuerdos. En el PVEM entendemos que la transformación de San Luis Potosí requiere la suma de voluntades, capacidades y experiencias diversas, siempre orientadas al bienestar de la población.

Nuestro movimiento se distingue por ser un espacio plural, donde convergen personas provenientes de distintas corrientes políticas que comparten una convicción común: trabajar por resultados concretos para la gente. En este sentido, reconocemos que perfiles que han formado parte de otras fuerzas políticas han decidido sumarse a este proyecto tras constatar avances y un compromiso real con el cambio que demanda la ciudadanía.

De igual forma, el PVEM ha sido punto de encuentro para liderazgos provenientes de otras expresiones políticas, incluyendo ex integrantes del Partido Acción Nacional como Sonia Mendoza y Aranza Puente, quienes han encontrado en este instituto político un espacio para aportar su experiencia y seguir trabajando en favor de la ciudadanía.

El dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, destacó que estas incorporaciones “son muestra de que en San Luis Potosí hay un proyecto serio, abierto e incluyente, donde caben todas y todos los que tengan la voluntad de trabajar por la gente. Aquí no se trata de etiquetas del pasado, sino de resultados presentes y compromiso con el futuro del estado”.

El Partido Verde reitera que sus puertas están abiertas a todas aquellas personas que, de manera legítima y con vocación de servicio, deseen contribuir a la consolidación de un proyecto que prioriza el desarrollo, la estabilidad y el bienestar social. Quienes hoy se suman han sido testigos de este proceso de cambio y han decidido participar activamente en su fortalecimiento.

En el PVEM creemos en una política que evoluciona, que aprende y que integra, siempre con el objetivo de responder a las necesidades reales de la sociedad potosina.