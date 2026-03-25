SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD DESPLEGARÁ DISPOSITIVO POR CARRERA ATLÉTICA DE LA ENCHILADA 2026

* Se implementarán cierres viales, que iniciarán a las 06:00 horas del domingo 29 de marzo, se habilitarán rutas alternas y habrá presencia permanente de oficiales.

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informó que desplegará un dispositivo de prevención con motivo de la onceava edición de la tradicional “Carrera de la Enchilada 2026”, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo en Cabecera Municipal. El operativo tiene el objetivo de brindar seguridad y protección vial a las y los asistentes, así como realizar cierres y habilitar rutas alternas para agilizar el tráfico y reducir riesgos.

Los cierres de calles comenzarán a partir de las 06:00 am, en vialidades y calles aledañas por donde transitaran los competidores, por lo que se mantendrá presencia permanente en cada uno de los puntos de cierre, mientras que policías viales del área de motociclistas acompañarán al contingente y a los competidores a lo largo del recorrido, además de llevar a cabo patrullajes y recorridos para brindar indicaciones a la ciudadanía y agilizar el flujo vehicular.

Las calles que suspenderán su circulación, la cual se apertura una vez concluida la carrera son: Plaza Principal de Cabecera Municipal y cruceros aledaños del primer cuadro del Centro Histórico, entre las calles Independencia y Ocampo

Asimismo, se habilitarán rutas alternas, las cuales son: Porfirio Díaz, Lerdo de Tejada, Lanzagorta, Blas Escontría, Juan Bustamante, carril lateral de Carretera Matehuala a la altura de Plaza Citadina, Antigua Soledad, en sentido sur a norte, Avenida México, Última Norte, Avenida San Pedro, calle Chiapas, Vasco de Quiroga y Avenida Providencia.

El próximo jueves 25 de marzo, personal de Seguridad Vial notificará a habitantes y comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico soledense, donde se solicitará el retiro de vehículos estacionados en las calles donde se realizará la competencia, permitiendo despejar la zona y facilitar el desarrollo del evento.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados, respetar los señalamientos viales y atender en todo momento las indicaciones de los oficiales, con el objetivo de que esta actividad deportiva y familiar se realice en un ambiente seguro y ordenado.