OBJETIVO PRIORITARIO FUE CAPTURADO POR GCM DE SOLEDAD RELACIONADO A DELITOS CONTRA LA SALUD

* El sujeto fue ubicado al cometer faltas al Reglamento de Seguridad Vial, dándole alcance en la colonia Central de Maquinaria.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, lograron la captura de un objetivo prioritario por presuntos delitos contra la salud, mismo que cuenta con diversas detenciones y antecedentes penales. El arresto se realizó en la colonia Central de Maquinaria, al desplegar recorridos que buscan mantener el orden y la paz.

Agentes municipales transitaban sobre Avenida de los Valles, en la colonia Rancho Pavón, cuando observaron a un individuo que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial, por lo que le pidieron detenerse pero hizo caso omiso e intentó escapar.

Oficiales municipales lograron darle alcance cuando impactó otros vehículos en la calle Juan Zamarrón, en la colonia Central de Maquinaria, por lo que se acercaron con el chofer para señalarle las sanciones que se le aplicarían.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como Eduardo «N», quien mostró una actitud evasiva, y se le encontraron al interior del vehículo 52 bolsas con hierba seca similar a la marihuana con un peso total de 3 kilogramos, 21 dosis de un material semejante a la droga sintética conocida como «cristal», que dio en total un peso de 1 kilogramo, un teléfono celular y se le aseguró el coche marca Nissan March, modelo 2018 de color rojo.

Al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, quien ha sido detenido por diversos delitos, y cuenta con antecedentes penales. Enseguida se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para seguir el debido proceso.