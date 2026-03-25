Lista la limpieza sanitaria preventiva en el Centro Histórico

INTERAPAS realizó jornadas nocturnas para dejar el primer cuadro de la ciudad en todo su esplendor ante la temporada vacacional.

SLP.– Durante las jornadas nocturnas de limpieza en el Centro Histórico por la próxima temporada vacacional, personal de INTERAPAS retiró varios tapones de grasa vegetal de la red sanitaria en la calle Álvaro Obregón.

Como parte de este operativo, se atendió el tramo de la calle Escobedo a Independencia, donde se detectaron obstrucciones provocadas por acumulación de grasa, basura, lodo y azolve en el drenaje.

En el punto se limpiaron 480 metros lineales de drenaje a través de 14 pozos de visita y 8 bocas de tormenta, de donde se extrajeron aproximadamente 240 kilogramos de residuos.

Tras las labores, el sistema quedó operando de manera adecuada, con flujo normal en la red sanitaria, lo que permite mantener en condiciones óptimas esta zona ante el incremento de actividad durante las actividades de Semana Santa.