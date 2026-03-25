Gobierno de San Luis Capital despliega trabajos de bacheo en Industrial Aviación, Satélite y El Paseo con programación continua

Las intervenciones se priorizan por riesgo y reportes ciudadanos para mejorar la movilidad.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que el programa de bacheo emergente mantiene un avance constante en distintas zonas de la ciudad, con base en los reportes ciudadanos que se integran a una programación diaria para su atención oportuna, priorizando la seguridad y la movilidad.

A través de la Dirección de Obras Públicas, actualmente se encuentran en proceso trabajos de reparación en diversas calles de la colonia Industrial Aviación, así como en General Rocha, en Tequisquiapan; República de Bolivia, en Satélite; Basalenque, en la colonia Avenida; y en la colonia El Paseo, específicamente en Flavio Ayala, en el tramo de Roque Estrada a César López de Lara, además de Roque Estrada, de avenida Revolución a Flavio Ayala. Estas acciones forman parte de una estrategia técnica que permite atender de manera ágil los puntos con mayor deterioro.

En cuanto a trabajos concluidos, destacan intervenciones en múltiples colonias de la ciudad. En Industrial Aviación, se finalizaron labores en Calle 2ª, Calle 1ª y Cerrada de la Cruz, todas en el tramo de Vasco de Quiroga a Calle 16. En Morales, se atendieron las calles Estaño, Arsénico y Cobre; mientras que en Industrias se concluyó la reparación en Francisco Martínez de la Vega esquina avenida Industrias.

Asimismo, en Valle de Jacarandas, se trabajó en avenida Prolongación Muñoz; en Las Piedras, en Grava esquina Dolomita; en Ferrocarrilera, en calle Monterrey; en Estadio, en Mariano Jiménez; y en Manuel José Othón, en la calle Tejedores.

El Gobierno de la Capital reconoce la colaboración de la ciudadanía al reportar oportunamente los baches, lo que permite una atención más eficiente. También hace un llamado respetuoso a la paciencia, ya que este tipo de trabajos se realiza de manera continua y por etapas, conforme a la programación técnica y la prioridad de cada punto.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantener vialidades más seguras y funcionales, e invita a las y los potosinos a seguir reportando y participando activamente, ya que su colaboración es fundamental para mejorar la infraestructura urbana de San Luis Capital.