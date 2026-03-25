PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL, VIGILANTE DE LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR LABORAL

-Clausura área de producción en empresa de la Zona industrial

San Luis Potosi, S.L.P.- En atención a un reporte generado en la línea de emergencias 089 relacionado con un accidente laboral en la empresa 3M, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se apersonó en el lugar, procediendo a la clausura total del área de cortadoras como una medida preventiva.

Se reportó que al interior de la empresa situada en el Eje 130#102 en la Zona industrial se había registrado un accidente donde una persona sufrió una lesión en una de sus manos, por lo que al efectuar la respectiva revisión se detectaron algunas inconsistencios que tendrán que subsanarse de inmediato para evitar futuros accidentes.

La empresa asume el compromiso de presentar programa interno actualizado, opinión técnica, constancias de capacitación de 4 brigadas básicas de emergencia, básica, evacuación, primeros auxilios, uso de manejo de extintor, búsqueda y rescate, análisis de riesgo estructural y eléctrico, bitácora de mantenimiento de equipo de emergencia, de instalación eléctrica, maquinaria, manifiesto de manejo de residuos y manifiesto de material peligroso.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar laboral, por lo que dará atención y seguimiento a reportes de esta indole.