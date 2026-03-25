CON MÁS PAVIMENTACIONES, SOLEDAD ES EL MEJOR MUNICIPIO DE SLP: JUAN MANUEL NAVARRO

– El edil cortó el listón inaugural del reencarpetamiento de la calle Melchor Ocampo, una de las vialidades de principal acceso al Jardín Hidalgo.

– Se intervinieron 450 metros lineales, se aplicó pintura y señalética y se rehabilitó el sistema de alumbrado público.

Acompañado de las familias que habitan en la Cabecera municipal, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, entregó la pavimentación de un tramo de la calle Melchor Ocampo, una de las vialidades de principal acceso al Jardín Hidalgo, convirtiendola en una calle iluminada, segura y ágil para el paso peatonal y vehicular; esta rehabilitación vial se llevó a cabo en solo 6 días, refrendado el compromiso de un gobierno cercano de un plan de trabajo incansable en favor del bienestar social.

El Alcalde destacó que Soledad dejó el atraso y la desigualdad social, y que hoy, es el municipio número uno en el estado de San Luis Potosí, gracias a la dinámica de construcción de infraestructura urbana y social, que ha solucionado problemáticas históricas que afectaban la calida de vida de las familias y visitantes. «Soledad ya cambió, avanzó, se modernizó y hoy somos testigos. El cambio se nota, el cambio se vive, y en Soledad vamos por más, vamos a seguir trabajando. Hoy en día Soledad de Graciano Sanchez está considerado el mejor municipio de San Luis Potosí para vivir, por encima de la capital, por encima de muchos más”, expresó el edil.

La vecina María de la Luz Gómez, agradeció al edil el proyecto de restauración de la avenida, destacando los beneficios de la pavimentación y el alumbrado público que embellecen la entrada al municipio; también recalcó los esfuerzos dados en la construcción de un Parque Urbano aledaño y la pavimentación con concreto hidráulico de otras calles como Carlos Díez Gutiérrez, también en la zona centro. Dijo sentirse contenta de vivir en este municipio y reiteró la confianza y respaldo a la administración que impulsa Navarro Muñiz.

Los trabajos de rehabilitación consistieron en la intervención de 450 metros lineales, desde la calle Narciso Mendoza a Juan Bustamante, con la sustitución del pavimento existente a asfalto de calidad, aplicación de pintura y señalética, además de la rehabilitación del sistema de alumbrado público, un tramo vial que estaba completamente dañado por el paso diario de transporte pesado, al ser un acceso continuo de ciudadanía, visitantes y comerciantes con mercancía.

Ahora, habitantes y visitantes al Centro Histórico de Soledad de Graciano Sánchez, cuentan con un acceso desde Circuito Potosí más digno y seguro, garantizando una llegada inmediata y cómoda, de cara al inicio de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende a su gente, priorizando siempre el bienestar y desarrollo social construyendo un Soledad con avances en la movilidad y el rescate de espacios volviéndolos dignos, seguros y accesibles para el beneficio de todas y todos.