AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A CICLO DE CINE «IMÁGENES DE FE», DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

– Tres proyecciones cinematográficas que honran la Semana Santa, serán presentadas en el Teatro «Doroteo Arango», de manera gratuita.

Con el fin de promover actividades recreativas para toda la familia, en el marco de las tradiciones de Semana Santa, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita al ciclo de cine «Imágenes de Fe», una serie de proyecciones cinematográficas gratuitas que transmiten el sentido de la espiritualidad, mediante la vida y la pasión de Jesucristo, con el fin de promover la unión social en espacios culturales y de sano esparcimiento.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular de Cultura Municipal, mencionó que esta jornada de cine se llevará a cabo en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», a cargo de la Dirección de Cultura Municipal, respondiendo a la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de ofrecer una agenda diversa y cultural a todas las familias locales y visitantes al municipio, en un recinto que hoy alberga un reconocimiento nacional en el rubro cultural.

El ciclo de cine «Imágenes de Fe» se realizará del 30 de marzo al 01 de abril, en punto de las 12 del día. Este lunes 30, la sala del Teatro recibe la proyección «Marcelino, Pan y Vino», una película de 1955 con premiaciones internacionales, con un mensaje de ternura, fe y espiritualidad personal. El martes 31 de marzo, el escenario del «Doroteo Arango» se transforma en una gran pantalla, para proyectar «La Pasión de Cristo», un largometraje del año 2004, dirigido por Mel Gibson, y que recibió críticas importantes por su impactante y polémica estructura dramática: «una película profundamente espiritual».

El miércoles 01 de abril, la película «Noé» convocará a familias enteras para disfrutar de una historia bíblica recreada en el año 2014, una combinación de drama, fantasía y catástrofe: «cada una de estas películas refleja el interés de este Gobierno Municipal por reunir a familias, dotarles de una agenda cultural y un sano esparcimiento, en un ambiente seguro y de promoción de la identidad y unión social «, dijo Cárdenas Quibrera.

Declaró que el ciclo de cine que domingo tras domingo se realiza en el Teatro y Centro Cultural, ha resultado con gran éxito, convocando a niños, niñas y familias completas que se benefician de la oportunidad de disfrutar del cine gratuito, destacando los valores institucionales de cercanía e innovación, con películas de renombre y calidad sonora y multimedia en el recinto cultural de Soledad de Graciano Sánchez.