GOBIERNO DE SOLEDAD REFUERZA DONACIÓN DE MEDICAMENTO A FAMILIAS CON HORARIO AMPLIADO

– El área de Promoción Ciudadana refuerza la entrega de medicamento gratuito, luego de recibir 7 mil piezas de medicamento donado..

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa acercando servicios gratuitos a las familias, mediante las Mesas de Atención que encabeza la Coordinación de Participación Ciudadana, en colonias y comunidades, como es la entrega de medicamento gratuito a familias de escasos recursos que requieren el apoyo para integrantes con algún padecimiento. Estás Mesas de Atención ampliaron sus horarios, para facilitar el acceso a todas las familias vulnerables.

Ofelia Ortega Samaniego, responsable de la Coordinación, señaló que recientemente se recibieron 7 mil piezas de medicamento pediátrico y controlado por parte de un laboratorio, a este inventario se suman las aportaciones de la ciudadanía y del Hospital Central que también contribuyen a mantener surtidos los módulos ciudadanos y el permanente que se ubica en las oficinas municipales, y que solo es necesario presentar la receta medica vigente para hacer entrega de las medicinas gratuitas.

Explicó que el Ayuntamiento, mediante la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, brinda este servicio de manera permanente, para que la población que padece alguna enfermedad reciba el medicamento sin costo alguno, fortaleciendo la cercanía y la confianza ciudadana, así como asegurar los servicios básicos para todas y todos.

Agregó que debido a la buena respuesta y participación de la gente, las Mesas de Atención ampliaron su horario y ahora también atienden por la tarde. Las familias pueden acudir en el turno de la mañana de 9:00 a 2:00 de la tarde, o bien en el horario extendido de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche; esta acción facilitará el acceso a los servicios a más personas que no pueden asistir temprano.

Agregó que estas jornadas llegarán a la colonia San Isidro, donde también se ofrecerán en el turno matutino los servicios gratuitos de aplicación de tinte y cortes de cabello los días jueves y viernes; para conocer las colonias visitadas próximamente es necesario estar pendientes de las redes oficiales. Con estas acciones, el Gobierno Municipal continuará trabajando con cercanía, ampliando la cobertura y la atención a quienes más lo necesitan.