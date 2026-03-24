ESTE 30 DE MARZO, BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SOLEDAD INICIA CAMPING INFANTIL

– Con talleres, juegos y actividades deportivas, las cuatro Bibliotecas municipales están listas para recibir a niñas y niños durante el periodo vacacional.

Con talleres creativos con temática acuática, juegos didácticos, apoyo académico y actividades deportivas, las cuatro Bibliotecas Municipales de Soledad de Graciano Sánchez se encuentran listas para recibir a 220 niñas y niños registrados en el camping “En primavera, la Biblioteca te Espera”, que se desarrollará del 30 de marzo al 10 de abril, de 9:00 a 13:00 horas, informó la coordinadora de Bibliotecas, María Guadalupe Cortés Segura.

Como parte de la línea de trabajo que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de brindar espacios cercanos y seguros para niñas y niños que disfrutarán sus vacaciones de Semana Santa en el municipio, se habilitó la apertura de todas las Bibliotecas para brindar espacios recreativos y de aprendizaje para las familias interesadas que buscan espacios para las y los más pequeños del hogar.

Reflejo del interés de las familias soledenses, Cortés Segura precisó que en la Biblioteca “Almazán Nieto”, cuyas actividades del camping se desarrollarán en el salón 2 del Parque Lineal de Avenida Providencia, los registros se encuentran agotados; sin embargo, se mantienen lugares disponibles en la Biblioteca de San Felipe, que desarrollará su programa en el Auditorio; también hay espacio en la Biblioteca de José de Gálvez, que utilizará los espacios deportivos de San Luis Uno; y la Biblioteca de la Unidad Ponciano Arriaga (UPA), que llevará a cabo sus talleres en sus instalaciones de lectura.

Agregó la funcionaria municipal que el registro es sencillo y gratuito, solo requiere que los padres de familia realicen el proceso de registro en los centros con espacios disponibles, además de que es indispensable llevar a los menores durante el desarrollo del camping con papel higiénico, bloqueador solar, una gorra de color claro, un lonche y un cilindro de agua para mantener hidratados a las y los pequeños mientras conviven y se divierten en un entorno seguro y accesible.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender a la población, manteniendo espacios públicos seguros y abiertos al servicio de las familias, la niñez y los sectores que más lo requieren.