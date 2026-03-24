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ESTADO

PLACAS MUNDIALISTAS PARA MOTOS YA ESTÁN DISPONIBLES

By Redacción
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miércoles, marzo 25, 2026

• El diseño conmemorativo del Mundial 2026 se amplía para motocicletas en todo el Estado.

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a servicios más modernos y cercanos, la Secretaría de Finanzas (Sefin) puso a disposición las placas mundialistas para motocicletas en las oficinas recaudadoras de las cuatro regiones, con un esquema para ofrecer opciones innovadoras a las y los contribuyentes.
Estas placas conmemorativas, de carácter opcional, permiten a las y los propietarios de motocicletas sumarse al ambiente deportivo internacional, al igual que quienes cuentan con vehículos y camionetas, ya que también se dispone de este diseño especial para ambos casos, en sintonía con el cambio que se vive y se siente en la modernización de servicios.
El costo de las placas para motocicleta es de 500 pesos y para acceder a ellas es necesario estar al corriente en los pagos de control vehicular, además de haber realizado previamente el canje o reposición correspondiente. Las y los interesados deberán presentar identificación oficial vigente, tarjeta de circulación y placas actuales. Este trámite es voluntario y no sustituye las obligaciones regulares, sino que brinda una alternativa adicional para quienes deseen portar un distintivo conmemorativo.

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