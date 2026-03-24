CARRERA ATLÉTICA DE LA ENCHILADA INCREMENTA PREMIOS EN EFECTIVO A CATEGORÍA DE SOLEDENSES

– En rueda de prensa, se anunció un premio de 10 mil, 5 mil y 3 mil pesos a los primeros competidores soledenses que lleguen a la meta en las categorías varonil y femenil.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra listo para llevar a cabo la onceava edición de la Carrera Atlética de la Enchilada, este próximo domingo 29 de marzo, con una gran expectativa de asistencia de más de cuatro mil deportistas que harán historia y competirán por una de las mayores premiaciones de la región centro de San Luis Potosí. Este martes, se anunció que con el respaldo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se incrementa el premio en efectivo para la categorías de Soledenses con los mejores tiempos.

Hugo Esquivel Montoya, coordinador de Deportes Municipal, resaltó que con el objetivo de volver más atractiva esta lid deportiva y reconocer el esfuerzo y la preparación de las y los habitantes del municipio, la categoría de soledenses recibirá una premiación de 18 mil pesos en las ramas varonil y femenil: 10 mil pesos al primer lugar; 5 mil pesos al segundo y 3 mil pesos, al tercero. Este reconocimiento surge del interés del edil de fomentar la participación deportiva de las familias locales y motivar a la práctica del deporte como un estilo permanente de vida en las personas..

El funcionario municipal destacó que con lo anterior, la Carrera Atlética de la Enchilada se posiciona como una de las mejores competencias deportivas de Semana Santa en la zona metropolitana, alcanzado un renombre a nivel nacional, con la participación de corredores provenientes de otros estados de la República Mexicana, quienes ven en Soledad una oportunidad de crecimiento deportivo y de estímulo económico a la práctica del deporte.

Resaltó que en esta edición, la premiación en categorías generales libres, femenil y varonil, contempla un premio de 20 mil pesos para el primer lugar, 15 mil para el segundo y 10 mil pesos para el tercero. Siendo una cantidad altamente atractiva para deportistas de alto rendimiento. «Tenemos una premiación de más de 350 mil pesos para todas las categorías por edades, además de relatos en especie para el recorrido de convivencia familiar de 3 kilómetros, promoviendo una fiesta social donde el deporte es protagonista del desarrollo y el bienestar», declaró.

Informó que este sábado 28 de marzo, se convoca a todos y todas las inscritas a la Carrera a recoger el kit de participación, en el Auditorio Municipal de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, que incluye playera conmemorativa, bolsa y cilindro, además de la medalla que se entregará el día de la Carrera. Asimismo, invitó a todas las familias a convivir y ser testigos de una fiesta única, llena de emoción y capacidad deportiva, con lugar de inicio y final, la Plaza principal del municipio.

Soledad de Graciano Sánchez se consolida como el punto de concentración del talento deportivo, generando desarrollo económico y social para sus habitantes y visitantes, mediante eventos de primer nivel y con un impulso sin precedentes.