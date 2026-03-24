Más acciones de la Dirección de Agua de la Capital a favor de colonias y comunidades de SLP

En la colonia Margarita Morán y el poblado de Rinconada limpian la red de drenaje a petición de sus habitantes

Personal de dicha dependencia municipal también revisan tomas para detectar fugas y exhortan su reparación

Para atender de manera oportuna distintas solicitudes ciudadanas, la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno de la Capital continúa con una serie de acciones no sólo en colonias de la mancha urbana, sino también en comunidades rurales.

Entre las intervenciones sobresalen, las que se llevaron a cabo en las calles Afrodita con Hércules en la colonia Margarita Morán, donde personal con equipo especializado sondeó la red y procedió a la limpieza de pozos de visita, a la par de retirar desechos y basura para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje.

Este mes, de nueva cuenta y por segunda ocasión, se visitó la comunidad de Rinconada precisamente para dar continuidad a la limpieza y sondeo de los pozos de visita de drenaje para evitar su taponamiento y problemas de salud a futuro.

Igualmente, el equipo operativo de la Dirección Municipal de Agua realiza inspecciones a las tomas de usuarias y usuarios para brindarles un mejor servicio de agua potable, y luego de las revisiones, se les invita a reparar las fugas de agua en sus casas, como parte de las acciones conjuntas para cuidar este recurso natural, lo que es una tarea de todas y todos.

Para concluir, se dio a conocer que estas intervenciones seguirán tanto dentro de la ciudad, así como en los poblados que son atendidos por la citada dependencia capitalina y no reciben el servicio por parte del Organismo Intermunicipal INTERAPAS.