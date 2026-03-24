AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD OFRECE A VISITANTES DESCUENTOS EN SERVICIOS DE HOTEL DURANTE TEMPORADA VACACIONAL

– Con opciones accesibles de hospedaje y restaurantes para visitantes se impulsará el turismo en el municipio

Como parte de las acciones para impulsar el sector productivo y brindar una cálida bienvenida a quienes arriben al municipio para disfrutar del periodo de Semana Santa y de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, que se celebrará del 4 al 12 de abril, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece su estrategia turística concretando seis convenios con hoteles de la zona metropolitana, que ofrecerán tarifas preferenciales para visitantes durante la máxima fiesta de los soledenses y la temporada vacacional de Semana Santa.

Por indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de sumar esfuerzos de promoción turística en la próxima temporada vacacional, el titular de la Dirección de Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera, informó que este año se concretó un convenio de descuentos con seis centros de hospedaje para ser sedes oficiales de la FENAE, los recintos son: Hotel Mónaco, Hotel Radisson Aeropuerto, Hotel City Express Zona Industrial, Hotel Splendor By Wyndham, Hotel Fiesta Inn y Hotel One.

Cardenas Quibrera explicó que el objetivo de esta colaboración es detonar el desarrollo económico del municipio, garantizando a las y los visitantes espacios de hospedaje accesibles, cómodos y de calidad; las y los interesados solo deben solicitar la tarifa especial “FENAE” al momento de su reservación en estos hoteles, lo que les permitirá obtener descuentos preferenciales que incluye desayuno y transporte, y estarán vigentes durante toda la temporada vacacional de Semana Santa y durante la realización de la máxima fiesta de las y los soledenses.

Finalmente, el titular de Turismo destacó que Soledad cuenta con una amplia oferta de atractivos para las y los turistas y visitantes, como los viñedos Viña Cordelia, Pozo de Luna y Bodega 1881, así como espacios de excelencia gastronómica a la leña con cocineras tradicionales, como Semilla Cafetería de Campo, que ofrece un amplio menú de desayunos y una experiencia familiar, en un espacio que tiene contacto con la naturaleza y brinda recorridos en trenecito.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el turismo y la economía regional y consolidar una FENAE atractiva y cómoda para los turistas que buscan disfrutar de esta máxima fiesta y orgullo de Soledad de Graciano Sánchez. Para mayores informes, las oficinas de Turismo Municipal se encuentran ubicadas en Matamoros No. 111, en Cabecera Municipal.