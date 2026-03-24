ALCALDE NAVARRO MUÑIZ LE CUMPLE A LA CABECERA MUNICIPAL: AMPLÍA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ

– Iniciaron los trabajos con concreto hidráulico y servicios de agua potable y drenaje, en la calle Carlos Díez Gutiérrez hasta la avenida Miguel Hidalgo.

Dando cumplimiento al compromiso hecho con las familias de la Cabecera municipal, para ampliar la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carlos Díez Gutiérrez, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó el inicio de los trabajos en la segunda etapa, que abarca cuatro cuadras desde la calle Narciso Mendoza hasta la avenida principal Miguel Hidalgo, demostrando que cuando se trabaja con cercanía y de frente a la ciudadanía, los resultados son inmediatos y palpables.

El pasado 10 marzo, al entregar la pavimentación y servicios sanitarios a las y los habitantes de esta calle, en su primera etapa, el edil externó que su administración trabaja incansablemente en el plan de urbanización de todo el municipio, por lo que la Cabecera municipal será transformada como parte de estos esfuerzos. «A todos los vecinos de esta vialidad, Carlos Díez Gutiérrez, les decimos que la pavimentación llegará hasta la avenida Miguel Hidalgo, asumiendo un compromiso fuerte de dignificar nuestro entorno y promover una movilidad segura para todas y todos», dijo el Alcalde.

La semana pasada, el compromiso comenzó a tomar forma y comenzaron los trabajos de pavimentación, mediante un proyecto similar, que incluye trabajos de demolición del pavimento existente, sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, renovación de tomas y descargas domiciliarias, terracerías, construcción de banquetas y guarniciones, pavimentación con concreto hidráulico, señalética vial y la instalación de alumbrado público.

El alcance de esta obra, permitirá fortalecer la conectividad de una de las calles más transitadas del municipio, reflejando el compromiso de esta administración de no detener el crecimiento en infraestructura urbana, y garantizar la seguridad y dignificación de espacios de cada rincón del municipio, lo que permitirá que ninguna zona de Soledad quede rezagada del desarrollo integral que se consolida a paso firme.

Estas acciones forman parte de la visión de Gobierno Municipal que prioriza el bienestar social, el desarrollo urbano y la atención cercana a las necesidades de la gente, construyendo un Soledad, con mayor movilidad, espacios dignos, seguros y accesibles que eleven la calidad de vida de todas y todos los soledenses.