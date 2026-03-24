ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD FORTALECE LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DEL ESTADO

• La Guardia Civil Estatal detuvo a 29 personas por su presunta participación en diversas conductas con apariencia de delito.

Derivado de los operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito, así como de las labores de inteligencia desplegadas en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en las últimas horas a 29 personas por su presunta participación en diversas conductas con apariencia de delito.

La GCE aseguró 29 dosis de “cristal”, 574 gramos de marihuana, una dosis de cocaína, dos armas de fuego cortas, un cargador, 19 cartuchos útiles, así como ocho artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, destacando la detención de un elemento de la policía municipal en el municipio de Matehuala.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reitera su compromiso de mantener acciones firmes y permanentes que permitan fortalecer la seguridad, combatir los delitos contra la salud y garantizar la paz y el bienestar de las y los potosinos.