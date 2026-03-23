MUNICIPIO DE SOLEDAD CONTRIBUIRÁ A LA PAZ Y TRANQUILIDAD DE SAN LUIS A TRAVÉS DEL OPERATIVO «SEMANA SANTA SEGURA» 2026

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz dio el banderazo de salida de todo el Estado de fuerza, junto al Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

– La Guardia Civil Municipal de Soledad se suma a las acciones preventivas y de vigilancia, para garantizar un periodo vacacional con saldo blanco.

Con la confianza de obtener resultados en saldo blanco y eficaces en la protección ciudadana y patrimonial, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio el banderazo de arranque al Operativo «Semana Santa Segura» 2026, encabezado por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, con quien refrendó coordinación total de las fuerzas municipales para conjuntar esfuerzos y fortalecer las acciones policiales y de prevención en la zona metropolitana, permitiendo que las familias potosinas y visitantes disfruten de un periodo vacacional en paz.

El edil asentó que con una estrategia firme y óptima, la Guardia Civil Municipal de Soledad desplegará 245 elementos de Fuerzas Municipales y Seguridad Vial al operativo estatal, permitiendo reacción inmediata y efectiva y renovando la proximidad social con habitantes y visitantes a la metrópoli. Añadió que se tendrá personal operativo de manera interinstitucional, así como en las acciones municipales, mediante operativos locales.

Reconoció que el comienzo de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, será otro reto que se habrá de cubrir con compromiso, entrega y dedicación, para asegurar que las y los miles de asistentes al evento, tengan la certeza de que la Policía soledense y el personal de Protección Civil Municipal protegerán su bienestar y su estancia, apoyados también por agentes del resto de dependencias de seguridad y auxilio.

«En Soledad y en la zona metropolitana estamos muy comprometidos con la seguridad y la paz social, y por eso, conscientes de la responsabilidad que este periodo vacacional y de Semana Santa comprende, nos sumamos a los esfuerzos del Gobernador, a quien le reconocemos el impulso que ha tenido la agenda de la seguridad pública, la prevención y el orden durante su gobierno», expresó Navarro Muñiz.

Detalló que todo el personal de seguridad y Protección Civil trabajará de tiempo completo, ante la llegada de uno de los periodos con mayor afluencia de visitantes al municipio y colindancias, estableciendo el compromiso de resguardar el orden y las condiciones para que las familias disfruten todos los eventos programados en esta temporada.

En el Operativo estatal «Semana Santa Segura 2026», participan las corporaciones de Guardia Civil Estatal y Municipales de Soledad, Villa de Pozos y capital; Protección Civil Estatal, Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, entre otros cuerpos de auxilio, que garantizarán certeza de seguridad a las y los miles de visitantes y habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, y de las cuatro regiones del Estado.