ESTADO PROYECTA EL FUTURO ECONÓMICO CON IGNITE SUMMIT 2026

• Reunirá a líderes, empresarios y jóvenes para fortalecer el desarrollo económico del Estado desde una visión compartida.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció la realización de “Ignite Summit 2026: Generación en Despegue”, un espacio que reúne a distintos sectores para construir oportunidades y fortalecer el dinamismo del Estado, con un impulso sin límites hacia nuevas generaciones de talento y emprendimiento.

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de marzo a las 17:00 horas en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, consolidándose como un punto de encuentro para el intercambio de ideas entre líderes empresariales, academia y jóvenes profesionistas.

Organizado por la Secretaría en coordinación con el joven empresario potosino Alejandro de Jesús Hernández García, el encuentro contempla paneles sobre desarrollo regional, emprendimiento, liderazgo juvenil e inteligencia artificial aplicada a los negocios, fortaleciendo el cambio que se vive y se siente con la conexión entre talento, inversión y oportunidades en la entidad.