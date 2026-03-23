FESTIVAL DEL ARTESANO EN SOLEDAD CUMPLE SU OBJETIVO: RECONOCER EL ARTE POTOSINO Y GENERAR ALTAS VENTAS

– Alrededor de 100 expositores de todo el Estado potosino, registraron altas ventas de sus productos, mismos que encantaron a las y los visitantes.

Con una respuesta muy favorable de la ciudadanía, y tras tres días de actividades exitosas llenas de color, orgullo y tradición, el Festival del Artesano «Talento Potosí» en Soledad de Graciano Sánchez, llegó a su fin, dejando un buen sabor de boca para las y los más de 100 expositores de las cuatro regiones de San Luis Potosí y visitantes, cumpliendo el objetivo de promover la identidad local a través de piezas totalmente artesanales y de generar ingresos económicos a las familias originarias.

Con un impulso total del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, este domingo, se vivió el cierre de esta actividad que reunió el talento, la creatividad y la identidad de las y los creadores potosinos, encabezado por Felipe Cárdenas Quibrera, titular de Turismo y Cultura Municipal del Ayuntamiento. Destacó que durante los días que se dio este importante encuentro, se congregaron 110 artesanas y artesanos, quienes ofrecieron sin intermediarios sus piezas únicas y elaboradas de manera artesanal con técnicas tradicionales y materiales típicos de su región, mismos que son reflejo de la riqueza cultural que existe en San Luis Potosí.

Destacó la participación de cinco artesanos originarios de Soledad, quienes representaron con orgullo al municipio y la amplia presentación de grupos de danza folclórica y tríos de música regional como «Huapango Huasteco», quienes ambientaron este Festival con momentos agradables y con gran entusiasmo motivaron también a las y los visitantes y transeúntes a recorrer cada stand colocado en la exposición.

Destacó que cada artesano y artesana, registraron ventas altas de sus productos, reconociendo que Soledad de Graciano Sánchez es siempre una plaza que los recibe con gran hospitalidad y que su gente siempre brinda el respaldo a su trabajo y dedicación, por medio de la compra de su mercancía. Entre lo más vendido, fueron productos elaborados de barro y madera; coloridos bordados tenek, café, repostería y dulces tradicionales, así como piezas hechas con palma.

Este esfuerzo, puntualizó el titular de Cultura y Turismo, fue posible gracias al impulso del Alcalde Navarro Muñoz, quien encabeza un gobierno cercano y comprometido con la preservación de valores y la cultura que resguardan nuestros pueblos originarios, y se ocupa en el reconocimiento a su invaluable contribución generando espacios para fortalecer la economía de este sector, que junto a sus familias se sostienen de la venta de sus productos artesanales.