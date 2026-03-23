Alcalde Galindo recibe al Embajador Duarte de España, país invitado al Festival San Luis en Primavera

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió en el Centro Cultural Palacio Municipal al embajador Juan Duarte Cuadrado, quien firmó el Libro de Oro de personalidades distinguidas que visitan este espacio; se refuerzan los lazos culturales y diplomáticos entre España y San Luis Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este lunes la recepción oficial del Excmo. Sr. Juan Duarte Cuadrado, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España en México, en el Palacio Municipal de San Luis Potosí. Durante el encuentro protocolario, el Presidente Municipal destacó la relevancia de fortalecer los lazos culturales y diplomáticos con España, país que este año funge como invitado especial en el Festival San Luis en Primavera.

Como parte de la visita oficial, el Embajador de España, Juan Duarte Cuadrado, firmó el Libro de Oro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde quedan plasmadas las visitas de personalidades distinguidas que acuden a la Capital potosina.

La visita del diplomático español se enmarca en las actividades previas a este importante evento cultural, el cual busca promover el intercambio artístico y consolidar la proyección internacional de San Luis Capital. Asimismo, se prevé la participación de diversas expresiones culturales españolas, lo que enriquecerá la oferta del Festival y fomentará el acercamiento entre ambas naciones.

Como muestra de hospitalidad y del valor histórico de la ciudad, el Alcalde Enrique Galindo obsequió al embajador un libro y un plano de la ciudad de San Luis Potosí que documenta su evolución entre 1594 y 1914, destacando la riqueza patrimonial y el desarrollo urbano de la Capital potosina.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por impulsar la cultura y estrechar relaciones internacionales que contribuyan al desarrollo turístico y cultural de San Luis Potosí.