Fortalece DIF Municipal alianzas solidarias en favor de la inclusión y la rehabilitación

Estela Arriaga destaca la suma de voluntades para construir un San Luis Amable e inclusivo

Clientes de Tiendas Bara Bara, podrán apoyar la rehabilitación de personas con discapacidad mediante redondeo

S.L.P.– Tú como cliente de las Tiendas Bara Bara, puedes apoyar la rehabilitación de personas con discapacidad al redondear tu cuenta, gracias al convenio que el Sistema Municipal DIF firmó con dicha organización para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de quienes acuden a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que este tipo de alianzas representan un ejemplo claro de cómo la suma de esfuerzos entre sociedad y sector privado genera un impacto positivo en quienes más lo necesitan.

“Cada peso cuenta cuando se trata de transformar vidas. Este redondeo no solo representa apoyo económico, sino también un acto de empatía y solidaridad que fortalece nuestro compromiso de construir un San Luis Amable, porque tenemos muchas razones que nos impulsan a seguir trabajando por las familias potosinas”, expresó.

La UBR Maravillas, es un espacio fundamental en la atención de personas con discapacidad, donde se brindan servicios de rehabilitación física, terapias especializadas y acompañamiento integral, contribuyendo al desarrollo, autonomía e inclusión de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Gracias a este convenio, los recursos recaudados durante los primeros seis meses de este año a través del redondeo, permitirán fortalecer el equipamiento, ampliar la atención y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen diariamente, beneficiando a quienes requieren procesos de rehabilitación para mejorar su movilidad y calidad de vida.