México, epicentro del brote de sarampión en América

México se ubica como epicentro del actual brote de sarampión en América.

La Secretaría de Salud del Gobierno federal contabiliza 14 mil 36 casos confirmados y 35 muertes por la enfermedad febril exantemática, hasta el 20 de marzo.

Dicha cifra supone la mayor cantidad de casos en el continente americano, seguido de EE.UU. con 3 mil 772 pacientes y 3 muertes, Guatemala con mil 29 casos, Canadá con 412 contagios y Bolivia con 37 casos.

Será en noviembre cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determine si México perderá su estatus de eliminación de sarampión, obtenido en 1996, fecha desde la cual no se reportaban más de 5 mil casos.

México es actualmente el país más afectado de la región, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad”, sostuvo Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

En entrevista con El Universal, el representante de la OPS subrayó que la cobertura de vacunación en México es de 80 por ciento con zonas con menor porcentaje, lo que dificulta el control de contagios.

Esa diferencia (en la cobertura de vacunación) puede hacer que el sarampión sea más explosivo y difícil de controlar si no se logra compensar la presencia de casos por bajas coberturas, con detección y respuesta rápida para el control de la diseminación”, refirió.

Sin embargo, Daniel Salas subrayó que el sarampión es un desafío global, con lo que “mientras siga circulando en cualquier parte del mundo, todos los países seguirán en riesgo”.

Actualmente en México, Jalisco es el estado con mayor número de casos confirmados de sarampión, con 5 mil 103.

Le siguen Chihuahua con 4 mil 533, Chiapas con 897, la Ciudad de México con 610 y Michoacán con 386.

Respecto a las muertes, se distribuyen en diez estados:

Chihuahua 21

Jalisco 4

Sonora 1

Durango 2

Michoacán 1

Tlaxcala 1

Ciudad de México 2

Chiapas 1

Guerrero 1

Sinaloa 1

Con información de El Universal y López-Dóriga Digital