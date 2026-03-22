GOBIERNO DE SOLEDAD CONMEMORA DÍA MUNDIAL DEL AGUA CON ACTIVIDADES A 900 ESTUDIANTES

– Se visitaron planteles de educación básica, con proyecciones multimedia y talleres informativos y didácticos para inculcar la cultura del cuidado del agua.

– Estas actividades se realizaron a través de la Dirección Municipal del Agua, en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura Municipal.

Como muestra de la política de un gobierno cercano y atento a los retos globales, a través de la Dirección Municipal del Agua del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se realizó una jornada de concientización en instituciones educativas en conmemoración del Día Mundial del Agua, que se conmemora hoy 22 de marzo, bajo la premisa de que la gestión del recurso vital debe ser inclusiva; la serie de actividades educativas alcanzaron a más de 900 alumnos de nivel preescolar y secundaria.

Miguel Ángel Pachicano Hernández, titular de la Dirección Municipal del Agua, resaltó que la administración actual se distingue por ser un gobierno de resultados, donde la colaboración interdepartamental es clave, por ello, este evento se ejecutó en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura Municipal, logrando una estrategia integral para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el lema de este año: «Agua y Género».

Las actividades impactaron directamente en instituciones de diversas zonas del municipio, entre ellas el Jardín de Niños «Zita Basich Leija» de la colonia Hogares Populares Pavón; el Jardín de Niños «Guadalupe Rodea de Jonguitud» y el Jardín de Niños «Ma. de la Luz Wong» en Cabecera Municipal; la Secundaria «21 de Marzo» en la colonia 21 de Marzo.

Durante la jornada, se destacó el uso de herramientas audiovisuales como películas y documentales para visibilizar una realidad urgente: la brecha de género en el acceso al agua, «en este 2026, estamos transformando la narrativa, ahora vemos a la mujer como líder y tomadora de decisiones indispensable para la seguridad hídrica de Soledad», señaló el funcionario municipal.

Detalló que al humanizar las estadísticas a través de la educación, este Gobierno busca sembrar la idea de que la igualdad de género es un derecho y la estrategia más efectiva para garantizar que el agua llegue a todos los hogares. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma que es un gobierno que escucha, educa y trabaja de la mano con su gente para construir un futuro sostenible y equitativo.