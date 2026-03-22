ALCALDE DE SOLEDAD REITERA MÁXIMA SEGURIDAD, ENTRETENIMIENTO Y SABOR EN LA FENAE 2026

– Con un Teatro del Pueblo que traerá a grandes artistas de talla nacional e internacional, y una propuesta culinaria mejorada, todo empieza a prepararse para recibir a miles de familias durante 9 días, externó Navarro Muñiz.

La Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 está a punto de comenzar con una gran expectativa de entretenimiento musical, emociones, diversidad culinaria y mucha diversión, para todos los integrantes de las familias locales y visitantes, asegurando noche tras noche momentos inolvidables que harán historia, marcando esta edición como la mejor de todas, subrayó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, al extender la invitación a todas las familias locales y visitantes, del 4 al 12 de abril, en el centro del municipio.

Sobre la cartelera del Teatro del Público, el edil afirmó que se esperan 9 llenos totales con los artistas programados, por lo que indicó que ya se instruyó la preparación del dispositivo especial de seguridad y vigilancia por parte de la Guardia Civil Municipal, Protección Civil Municipal y Paramédicos, además de sumar las fuerzas estatales y federales para brindar protección a las familias en su integridad y patrimonio.

Recordó que el sábado 4 de abril, la FENAE inaugura sus actividades, con la presentación de uno de los grupos más queridos por las y los potosinos, que es Bronco; el 5 de abril, Los Acosta llegan para deleitar con su gran repertorio; el 6 de abril, Los Horóscopos de Durango harán de Soledad su casa; el 7 de abril, Tropical Panamá y Javier López y Los Reyes Vallenatos pondrán a bailar a todos; el 8 de abril, Luis R. Conriquez convocará a las nuevas generaciones a cantar sus éxitos; el 9 de abril, El Tri dará un encendido vibrante en la Plaza con su propuesta de rock en español; el 10 de abril, Gloria Trevi llega con su romanticismo y estilo único; el 11 de abril, la noche se vuelve norteña con Los Herederos de Nuevo León y los Viejones de Linares, y para cerrar la gran fiesta soledense, la Arrolladora Banda El Limón se presenta con gran romanticismo.

Todo está listo, para que Soledad de Graciano Sánchez brille y deslumbre con una fiesta gastronómica, deportiva, musical y de entretenimiento, para miles de familias que se espera visten el corazón del municipio. El Gobierno Municipal abre sus puertas para garantizar 9 noches de sana convivencia, alegría y encuentro social, como parte de los esfuerzos para brindar espacios favorables para el desarrollo integral de sus habitantes.