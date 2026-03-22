ACCIONES COORDINADAS FORTALECEN LA SEGURIDAD Y LA PAZ EN LA HUASTECA

* La Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal detuvieron en flagrancia a tres personas y aseguraron armas, equipo y vehículos en la región huasteca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), informan que, como resultado de un operativo coordinado en la región Huasteca, detuvieron en flagrancia a tres personas y aseguraron armas, equipo y vehículos.

Los hechos se registraron en el eje carretero San Vicente Tancuayalab – Tanquián, donde la Policía de Métodos de Investigación y la Guardia Civil Estatal realizaban recorridos y fueron agredidos por tripulantes de un vehículo, por lo que se repelió la agresión conforme a los protocolos y se detuvo a Bernardo “N”, de 36 años de Matamoros, Tamaulipas; Juan Daniel “N”, de 31 años de Ciudad Valles; e Ismael Guadalupe “N”, de 29 años de San Vicente, este último con una lesión en la pierna, por lo que recibió atención médica.

Como resultado del operativo, se aseguraron siete armas largas, 19 cargadores abastecidos, cartuchos útiles, ocho chalecos, tres cascos balísticos, así como una camioneta Ford Escape, modelo 2012; una Jeep Cherokee, modelo 2015; y una Toyota Hilux, 2023.

Los detenidos, así como los indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Ambas instituciones reiteran que estas acciones se realizan en el marco de la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y preservar la paz de las cuatro regiones a favor de la tranquilidad de las familias.