MEDIANTE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD SE CONSTRUYE UN POTOSÍ SIN LÍMITES

• Dos objetivos prioritarios fueron detenidos en Villa de Zaragoza con estupefacientes y más de 10 mil pesos.

• En las últimas horas fueron detenidas 37 personas por probables hechos constitutivos de delito.

En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad, en las últimas horas la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 37 personas vinculadas presuntamente a diferentes hechos constitutivos de delito, entre ellos casos relacionados con la posesión de enervantes.

Uno de los hechos tuvo lugar en el municipio de Villa de Zaragoza, donde Samuel “N”, de 36 años, y Luis “N”, de 30 años, fueron detenidos en posesión de 11 dosis de “cristal”, dos placas balísticas y 10 mil 360 pesos de probable procedencia ilegal, mientras que en otro evento, en Villa de Arista, se detuvo a Edwin “N”, de 20 años, con 16 dosis de “cristal”.

También fueron detenidas dos personas por allanamiento, tres por portación de armas prohibidas, tres por violencia familiar, cinco por portación de armas de fuego y ataque peligroso, así como 24 por delitos contra la salud.

Derivado de estos operativos, se decomisaron 66 dosis de “cristal”, un kilo con 423 gramos de marihuana, 12 dosis de cocaína, 21 artefactos conocidos como “ponchallantas”, ocho armas de fuego, 27 cargadores y 163 cartuchos útiles.

Estas acciones permiten consolidar entornos más seguros y pacíficos para el desarrollo de las y los potosinos, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad en los 59 municipios.