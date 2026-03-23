Agentes de ICE se despliegan en aeropuertos de EU para colaborar con la seguridad tras orden de Trump

Reuters.- Agentes de migración estadounidenses comenzaron a desplegarse este lunes en algunos aeropuertos del país para colaborar en los controles de seguridad, ya que las bajas de personal entre los guardias de seguridad aeroportuaria, a quienes no se les paga desde febrero, están provocando retrasos masivos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que había comenzado a desplegar a cientos de agentes del ICE para ayudar en la seguridad de los aeropuertos que se enfrentan a importantes problemas de personal.

Cabe recordar que, desde hace cinco semanas, este órgano gubernamental permanece cerrado debido a que en el Senado han rechazado seguir financiándolo. De este dependen la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y las agencias migratorias.

Según informaron fuentes oficiales a Reuters, se estaban desplegando agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional en 14 aeropuertos, entre ellos los de Atlanta, el JFK de Nueva York, Cleveland, Pittsburgh, Phoenix y Fort Myers.

Por otra parte, el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta —el más transitado de Estados Unidos— pidió a los pasajeros que llegaran al menos cuatro horas antes de la salida de sus vuelos el lunes.

La orden obedece a la amenaza del presidente Donald Trump, que según lo expresado en su red social Truth Social, encargará al Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la tarea de acudir a los aeródromos si los demócratas no aprueban financiar el TSA, cuyos funcionarios no han recibido sus pagos desde febrero.

Por su parte, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que esta decisión es para aligerar la carga de trabajo de los funcionarios no asalariados por el cierre del DHS.

Con información de Latin Us