CON OPERATIVO CONVOY, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ REFUERZA ESTRATEGIAS DE PAZ Y SEGURIDAD

– Cada fin de semana se despliega este dispositivo en todo el municipio, con la participación de Guardia Civil Estatal, y las corporaciones soledense y de Villa de Pozos.

* El operativo tiene el objetivo de prevenir conductas delictivas y generar proximidad social, contribuyendo a mejorar los resultados en seguridad pública de las familias.

Con el propósito de mantener la tendencia a la baja de la incidencia delictiva en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tal y como lo instruye el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal colabora y encabeza el dispositivo Convoy, integrado por fuerzas estatales y municipales de Villa de Pozos, así como de la Guardia Nacional, recorriendo avenidas, calles, colonias y comunidades con el objetivo de brindar auxilio, fortalecer la presencia policial y reforzar la proximidad social con la ciudadanía.

Esta estrategia interinstitucional se desarrolla en fin de semana: jueves, viernes y sábado, partiendo desde las instalaciones de la Guardia Civil Municipal soledense. Cada semana, se renuevan los recorridos con base al mapa de calor, garantizando la disuasión delictiva y la identificación de personas y vehículo sospechosos, así como situaciones que representen un riesgo a la población, informó Victor Aristarco Serna Piña, titular de la Guardia Municipal de Soledad.

Mencionó que a través de dos células, el operativo Convoy llega a todas las colonias de Soledad y de Villa de Pozos, mediante la revisión y consulta de vehículos y motocicletas en la Plataforma México, acciones de proximidad y atención a emergencias. Derivado de estos recorridos se han realizado diversas detenciones por faltas administrativas, además de lograr la puesta a disposición ante la autoridad competente de personas que presuntamente incurrieron en delitos del fuero común.

“Entre los resultados destacados se encuentra la reciente captura de dos objetivos prioritarios señalados por robo a tiendas de conveniencia; además, se les aseguró un objeto con características de un arma de fuego. Aunque este operativo es totalmente preventivo y de proximidad, actuamos conforme se requiera y con total apego a los debidos protocolos policiales y de Derechos Humanos”, señaló.

Este dispositivo representa los esfuerzos del Gobierno Municipal de Soledad, para incrementar la baja de la incidencia delictiva, que actualmente refleja un 40 por ciento menos, destacando una reducción en robo a comercios, a transeúntes y de vehículos de carga pesada.

Así, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reitera el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con el fin de incrementar la presencia, prevenir conductas delictivas, generar proximidad social y brindar mayor seguridad a las familias de la Zona Metropolitana.