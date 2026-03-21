PRODUCTORES SOLEDENSES RECIBEN SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

– A través de la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, se benefició a más de 150 productores, cumpliendo con la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de brindar apoyo directo y oportuno.

Con el firme compromiso de potenciar la actividad agrícola y asegurar el sustento de las familias que trabajan la tierra, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, realizó una nueva entrega de insumos de alto beneficio, en esta ocasión en el Ejido El Zapote, donde más de 150 agricultores fueron beneficiados con la distribución de semilla de maíz elotero, como parte del programa permanente de impulso al campo soledense instruido por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director del área, Octaviano Velázquez Castro expresó que con el propósito de mantener un gobierno sensible a las necesidades de todas las comunidades rurales, se trasladaron a este sector para realizar la entrega de manera directa y sin costo, para que productores cuenten con la semilla certificada en el momento justo para aprovechar el ciclo de siembra y garantizar mejores rendimientos en sus cosechas, destacando que estas acciones forman parte de estrategia integral que busca cubrir la totalidad de los ejidos del municipio.

«La encomienda de nuestro Alcalde es clara, y es no dejar solos a los productores, hoy estamos en El Zapote entregando maíz elotero, una semilla seleccionada para dar resultados óptimos, reafirmando que somos un gobierno que escucha, atiende y cumple», señaló el funcionario.

Velázquez Castro detalló que, además de estas entregas, se mantiene una vigilancia constante de los ciclos agrícolas para responder con oportunidad ante las necesidades de riego y temporal, asimismo, recordó a las y los habitantes de las zonas rurales que el departamento continúa con las puertas abiertas para gestionar apoyos adicionales, y puedan integrarse a los diversos padrones de beneficiarios.

Por su parte, los agricultores del Ejido El Zapote reconocieron la cercanía de la actual administración municipal, señalando que recibir estos insumos representa un ahorro significativo en sus costos de producción y les brinda mayor certeza para encarar la presente temporada. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida su modelo de trabajo cercano a la gente, fortaleciendo la economía local y garantizando que el desarrollo llegue a cada rincón del campo soledense.