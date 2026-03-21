Brigadas nocturnas refuerzan la mejora urbana en San Luis Capital

Atención nocturna en Juan Sarabia esquina Los Bravo por parte de la Cuadrilla de Respuesta Inmediata e Imagen Urbana.

Porque el trabajo no se detiene, ni de día ni de noche, las acciones para mejorar la imagen urbana por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, continúan con firmeza y compromiso. Las brigadas operativas mantienen su labor constante para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer los espacios públicos.

La noche de ayer, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata dela Unidad de Gestión del Centro Histórico, en coordinación con el equipo de Imagen Urbana, realizó trabajos en la intersección de Juan Sarabia y Los Bravo. Estas labores forman parte de una estrategia integral enfocada en la rehabilitación y mantenimiento de puntos clave de la ciudad.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de sumar esfuerzos para dignificar el entorno y seguir impulsando el #CorazónDeSanLuis, generando espacios más limpios, seguros y ordenados para todas y todos.