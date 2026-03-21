Más potosinas y potosinos se suman a actividades municipales a favor de la ecología

Personal de la Dirección de Gestión Ambiental y habitantes de Jacarandas inician jornada conjunta de reforestación.

Con tareas como éstas, se incentiva colonias más participativas, pero también sostenibles.

Crece el interés ciudadano por sumarse a tareas para conservar el medio ambiente encabezadas por el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, mediante el amplio programa que mantiene durante todo el año la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

De ahí que el titular de la citada dependencia, Jaime Mendieta Rivera y personal del Centro de Información y Educación Ambiental, atendieron la solicitud de vecinas y vecinos de la colonia Jacarandas y de manera conjunta, llevaron a cabo una jornada de reforestación.

Asimismo, se inició el programa de participación ciudadana en temas ambientales, con el objetivo de involucrar a la comunidad en el cuidado, mantenimiento y mejora de su entorno, a fin de impulsar colonias más participativas y sostenibles.

“Seguimos trabajando de la mano con la ciudadanía para generar un San Luis más limpio, ordenado y amable con el planeta. Reconozco a habitantes de Jacarandas por demostrarnos su compromiso con el cuidado del medio ambiente y sus espacios más próximos”, insistió Mendieta Rivera.

Durante la jornada, en la que también participó el subdirector de Gestión Ambiental, Armando Alcalá, el personal municipal igualmente atendió de manera directa las peticiones de quienes viven en esta colonia que se ubica en la zona norte, con lo que se fortaleció el diálogo y la cercanía con la población potosina.