Interapas conmemora el Día Mundial del Agua con enfoque en “Agua y género”

El organismo reconoce el trabajo de mujeres ingenieras, químicas y profesionistas que participan en la prestación de los servicios de agua.

“Donde fluye el agua, crece la igualdad”, lema del Día Mundial del Agua 2026.

SLP.– Este 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, y en este marco Interapas se suma a la reflexión global bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que destaca la relación entre el acceso al agua, el saneamiento y la igualdad de género.

Interapas reconoce que el agua es un eje transversal en la vida social, por lo que su gestión implica considerar condiciones de equidad, acceso y participación. En este contexto, también se destaca el trabajo que diariamente realizan mujeres dentro del organismo, quienes forman parte fundamental de las áreas operativas, técnicas y administrativas que hacen posible la prestación de los servicios.

Desde esta visión, el organismo continúa con su labor de fomentar una cultura del agua, impulsando la formación de personas más conscientes y responsables en el uso del recurso, entendiendo que el acceso al agua también impacta de manera directa en la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo, especialmente para mujeres y niñas.

En el Día Mundial del Agua, Interapas reafirma la importancia de seguir construyendo una cultura del cuidado del agua como una responsabilidad compartida, donde cada acción cuenta para garantizar un acceso más justo y sostenible para todas y todos.