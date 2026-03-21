Desde San Luis Capital, Cayetana Álvarez llama a defender igualdad y educación, caminos a la libertad

En el conversatorio que dio cierre a las actividades del 8M “Unidas Somos Poderosas”, organizadas por el DIF Municipal, la Diputada del Congreso Español urgió a ejercer liderazgos responsables y críticos, que defiendan la democracia a través de la verdad; la Presidenta del DIF, Estela Arriaga Márquez, y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacaron su contribución al debate público.

San Luis Capital recibió este sábado a la Diputada del Congreso Español, Cayetana Álvarez de Toledo, ante un auditorio lleno, en el cierre del ciclo de conversatorios por el 8M “Unidas Somos Poderosas”, organizado por el DIF Municipal. En ese marco, y en presencia del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, señaló que estas actividades buscan acercar el conocimiento y la experiencia de mujeres con amplia trayectoria, fomentar sociedades más democráticas y participativas, y reconocer el papel de las mujeres

En su intervención y ante representantes de la Iniciativa Privada y personalidades del ámbito político y social, el Alcalde Enrique Galindo resaltó la participación de Cayetana Álvarez en esta última conferencia magistral, que suma al debate público en la ciudad de San Luis Potosí.

«MUJERES Y LIBERTAD»

En el conversatorio «Mujeres y Libertad» encabezado por la legisladora española, Cayetana Álvarez de Toledo se describió como una mujer libre, optimista, de espíritu crítico y con autonomía y militante de la democracia. Además, reafirmó la importancia de darles a las mujeres entornos y condiciones sin ataduras y sin limitaciones mediante espacios seguros. En cuanto al liderazgo de mujeres y hombres en la política consideró esencial que respeten y digan la verdad de frente, y no caer en el populismo, además de estar al servicio de la sociedad.

Pidió a las mujeres huir del victimismo, y remarcó que las mujeres no requieren tutela sino igualdad amplia y sin limitaciones; recomendó mantener una relación sana con los hombres, «para no estar en una guerra de sexos y hasta política, sino hay que verlos como aliados no como demonios». Fue enfática al decir que prefiere resaltar «por lo que tengo en la cabeza y no entre las piernas» y que las mujeres no son un colectivo totalmente igual, sino es muy diverso, sin embargo, esas diferencias les permiten un hermanamiento en una lucha común. También rindió tributo a las madres mexicanas buscadoras por ser testimonio de ansia de justicia; a mujeres de Irán por no someterse a una teocracia, y también a la venezolana, María Corina Machado, con quien se identifica porque no hay paz sin libertad.

Álvarez de Toledo exhortó a resignificar la maternidad y reconocer las diferencias biológicas. En cuando a la Capital potosina, la conferencista internacional puntualizó que no sólo es un eslogan el San Luis Amable, «sino es una realidad». A la par, calificó a Enrique Galindo como un gran Presidente Municipal, «y sin duda también de lado de un gran hombre está en este caso, Estela Arriaga, de quien destaco su labor para atender de raíz de las desigualdades sociales». Agregó que tiene esperanzas en México debido a que las y los jóvenes están despertando «y hay que incentivarles para que se involucren cada vez más en la vida pública» , e insistió en la importancia de cuidar los contrapesos en este país.

En este conversatorio también participaron la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga; la periodista y directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, Adriana Ochoa, y en representación de la Iniciativa Privada, la Presidenta de la CANACINTRA San Luis, Imelda Elizalde Martínez.