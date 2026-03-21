ESTADO AVANZA EN EL COMBATE AL COYOTAJE

* Con el compromiso de proteger a la ciudadanía, garantiza trámites transparentes para fortalecer la legalidad en todos los servicios públicos.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer la integridad y legalidad en los servicios públicos, la Secretaría de Finanzas (Sefin) ha implementado estrategias firmes y coordinadas que han permitido reducir de manera considerable el coyotaje en las cuatro regiones, informó la titular de la dependencia, Ariana García Vidal.

Esta práctica, que durante años afectó a la ciudadanía mediante engaños y cobros indebidos por la realización de trámites, representa un acto de fraude que vulnera la economía de las familias y la confianza en las instituciones. Como parte de las acciones emprendidas, se han intensificado sin límites las medidas de vigilancia, supervisión y orientación directa a la población, consolidando el cambio que se vive y se siente en la prestación de los servicios públicos.

Las personas que incurren en esto no forman parte de la dependencia y operan de manera ilegal defraudando a la ciudadanía. Por ello, el Gobierno del Estado hace un llamado a la población para presentar las denuncias correspondientes en caso de ser víctima, ya que estas son indispensables para canalizar cada caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y proceder conforme a la ley.