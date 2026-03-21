ALCALDES RESPALDAN A RICARDO GALLARDO EN ACCIONES DE SEGURIDAD

* Destacan la coordinación con la Guardia Civil Estatal y se comprometen a mejorar salarios y equipamiento policial.

Alcaldes de las cuatro regiones refrendaron su apoyo sin límites a las acciones impulsadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en materia de seguridad durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde además se comprometieron a continuar mejorando el salario y equipamiento de las policías municipales para mantener a San Luis Potosí como un Estado seguro.

El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, destacó la coordinación efectiva con la Guardia Civil Estatal (GCE), la cual ha dado resultados positivos, mientras que el edil de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, subrayó el avance en la dignificación policial al incrementar el salario de los elementos de 5 mil 500 a cerca de 17 mil 500 pesos mensuales, con la meta de alcanzar los 20 mil pesos.

Asimismo, el alcalde de Villa de Reyes, Ismael Hernández Martínez, reiteró el compromiso de fortalecer las condiciones laborales de los policías municipales y el presidente municipal de Venado, José Reyes Martínez Rojas, reconoció que el trabajo coordinado es fundamental, ya que los municipios no pueden enfrentar solos los retos de seguridad, destacando el respaldo Estatal y federal que traduce el cambio que se vive y se siente en mayor paz y estabilidad para las familias potosinas.