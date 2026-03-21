OPERATIVOS DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL BRINDAN MÁS SEGURIDAD A LAS FAMILIAS POTOSINAS

• En el municipio de Tamazunchale la GCE detuvo a un presunto narcomenudista con 124 dosis de estupefacientes.

Como resultado de la Estrategia Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a Daniel «N» de 39 años, originario del estado de Hidalgo, a quien se le aseguraron 38 bolsas con marihuana y 86 dosis de “cristal”, en el municipio de Tamazunchale.

Mediante labores del operativo “Huasteca Segura”, oficiales estatales capturaron al presunto en la colonia Nuevo México, y de acuerdo a información derivada de labores de inteligencia, esta persona cuenta con datos que hacen probable su participación en hechos como robo a comercio.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a denunciar cualquier hecho constitutivo de delito, lo que permite consolidar una entidad más segura y sin límites.