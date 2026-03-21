GOBIERNO DE SOLEDAD AMPLÍA VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN EN ESTUDIANTES DE PREESCOLAR

– En coordinación con autoridades de salud estatal y federal, se continúa con jornadas de aplicación en Jardines de Niños, promoviendo el cuidado responsable de la salud.

Con un alcance de más de 20 centros de educación preescolar, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha priorizado la aplicación de vacunas contra rubeola y sarampión en la niñez, promoviendo entre las familias el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, de manera responsable; este programa continua avanzando, con la indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de fortalecer la protección ante la propagación del virus y mantener al municipio sin casos confirmados de sarampión.

La Coordinación de Servicio Médico Municipal reportó que tras la confirmación de 17 casos en el estado de San Luis Potosí, Soledad se mantiene en saldo blanco, gracias a una estrategia de prevención con la distribución de módulos de vacunación, en coordinación con la Unidad Médica Familiar y los Servicios de Salud en el Estado, lo que ha facilitado que las personas accedan al antígeno de manera fácil y segura. Hasta el momento, han sido 20 Jardines de Niños que abrieron sus puertas para vacunar a menores de edad.

En la semana que recién culminó, se atendieron las comunidades educativas de los preescolares “Pablo Galeana” y “Sor Juana Inés de la Cruz”. Esta semana, del 23 al 26 de marzo, se acudirá a los centros “Francisco González Bocanegra” en la colonia Rivas Guillén; “Jesús García Corona” en Hogares Ferrocarrileros segunda sección; “Luis G. Monzón” en Hogares Ferrocarrileros tercera sección e “I.P.I.” en la Cabecera municipal, para ampliar la protección biológica en las y los menores, un sector vulnerable.

La dependencia municipal externó que, aunque la aplicación de este refuerzo está dirigido a población de uno a 49 años de edad, existe la llamada vacuna cero, que se aplica a menores de un año de edad, permitiéndoles asegurar la defensa contra la enfermedad, por lo que invitó a las y los padres de familias a acercarse a las sedes de vacunación y solicitarla.

Estas acciones responden a la política de un gobierno cercano, atento a las necesidades de la ciudadanía y que trabaja con responsabilidad para la promoción de la salud de todas y todos los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez.