AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REGENERA ESPACIOS DE CONVIVENCIA SOCIAL CON LIMPIEZA INTEGRAL

– Esta semana, las labores de limpieza beneficiaron a centros educativos, liberando áreas verdes y pasillo peatonales de maleza y basura.

– Se hace un llamado a evitar el abandono objetos en la vía pública, además que se ponen a disposición los números 444 151 08 77 y 444 151 08 78, para denunciar estas prácticas.

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la salud pública e incentivar la sana convivencia social, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mediante la Dirección de Servicios Municipales, realizó trabajos de recolección de basura, retiro de objetos abandonados y deshierbe en áreas verdes y callejones peatonales, como parte del programa permanente de atención a reportes ciudadanos y mantenimiento de espacios para el bienestar de las personas.

Atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de no desatender el cuidado e imagen de áreas verdes y los accesos principales a colonias del municipio, personal asignado al Área de Imagen Urbana y Aseo Público realizó labores de limpieza en Hogares Ferrocarrileros tercera sección, en un predio aledaño a los condominios, beneficiando los alrededores de la escuela Secundaria Técnica #31; en Ciudad Real, se rehabilitaron áreas verdes y andadores peatonales, así como trabajos de recolección de basura y desechos en alrededores e interior del Centro de Atención Infantil en el Fraccionamiento Valle de Dunas.

Además, se ejecutaron servicios de limpieza integral en colonias como: Hogares Populares Pavón, San Francisco y Fracción Rivera, donde las cuadrillas municipales, intensificaron labores de deshierbe y recolección de residuos, limpieza de depósitos de basura en camellones y esquinas, trabajo que permite mantener en óptimas condiciones áreas y accesos principales que favorecen dar mejor imagen urbana y brindar mayor seguridad a los transeúntes, familias y estudiantes que diariamente recorren estas zonas.

Para mantener más transitables nuestras vialidades y espacios verdes, se exhorta a la ciudadanía a depositar la basura y residuos domésticos en contenedores cerrados y esperar el paso del camión recolector. Igualmente, se hace un llamado a evitar el abandono de llantas y otros objetos en la vía pública, por ello se pone a disposición los números 444 151 08 77 y 444 151 08 78, donde se pueden reportar de manera anónima estas prácticas, denuncias que serán atendidas oportunamente.

Con estas acciones, se continúa cumpliendo con el compromiso que impulsa el Gobierno Municipal, de mantener un gobierno cercano, que escucha y resuelve las necesidades básicas de su gente, garantizando un Soledad con entornos limpios, espacios dignos para el disfrute y bienestar de las familias, así como garantizar la seguridad de todos sus habitantes con espacios públicos accesibles e iluminados.