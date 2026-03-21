PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN SOLEDAD, TERMINADA EN UNA SEMANA 

– El Alcalde, Navarro Muñiz informó que se tiene un avance del 50% a tan solo 4 días de arrancarse los trabajos de reencarpetamiento.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, reiteró su compromiso con la movilidad, el dinamismo económico y la plusvalía de las familias en la Cabecera municipal, al informar el avance positivo de la pavimentación de la calle Melchor Ocampo, obra cuya culminación fue anunciada con un tiempo récord de 10 días, para garantizar un acceso principal al Jardín Hidalgo en óptimas condiciones.

El edil detalló que los trabajos de reencarpetamiento iniciaron el mismo miércoles, y se ha avanzado de manera ordenada, con trabajos de eliminación de concreto existente, comparación de terreno, fresado y aplicación de asfalto de calidad, para asegurar que sea una rehabilitación duradera y funcional para cientos de automovilistas y peatones que a dios hacen uso de esta vía prioritaria para llegar a la Plaza principal.

Añadió que se trata de una obra emergente, que atiende la solicitud de las familias de la Cabecera, y que se realiza con el objetivo de brindar a visitantes a la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, un acceso ágil, rápido y digno durante la gran fiesta de las y los soledenses. «Es parte de la cercanía que esté gobierno ha impulsado para concretar el bienestar de todas y todos, escuchamos y atendemos todas las solicitudes ciudadanas, con mucho compromiso», dijo Navarro Muñiz.

Este reencarpetamiento consiste en la rehabilitación de casi 500 metros lineales, desde la calle Mariano Arista hasta Juan Bustamante, un tramo de vialidad que estaba completamente afectado por el paso diario de transporte pesado, ya que es una calle que da ingreso a mercancías, ciudadanía, visitantes, comerciantes y un sin de personas cada día.

En una semana, está calle será distinta, segura, funcional, digna y para para las y los soledenses y foráneos, demostrando que el Gobierno Municipal de Soledad trabaja con responsabilidad social y cercanía.