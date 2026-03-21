ICE llegará a los aeropuertos de EU: Trump advierte que ingresarán a partir del lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) serán desplegados a los aeropuertos de Estados Unidos a partir del lunes.

La decisión de Trump se da a 35 días del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y una semana después de que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no recibieran su cheque completo.

«Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos y en el resto del país, ¡el ICE

En su mensaje, Trump arremetió contra los demócratas, quienes no votarán a favor de un presupuesto para el DHS hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de migración tras la muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

«Los demócratas de izquierda radical han hecho daño a muchísima gente con sus métodos despiadados e indiferentes. Lo que le han hecho al Departamento de Seguridad Nacional, a nuestros fantásticos agentes de la TSA y, lo más importante, a la maravillosa gente de nuestro país, es una auténtica vergüenza», afirmó

El republicano ya había advertido de un posible despliegue de ICE horas antes, pero en su última publicación afirmó que estaba ansioso porque ingresaran a partir del lunes 23 de marzo.

«Estoy deseando que el ICE entre en acción el lunes, y ya les he dicho: ‘Preparénse’. ¡No más esperas, no más juegos!».

El DHS reveló que al menos 376 agentes han renunciado ante la falta de pagos, lo que agrava la rotación de personal; aeropuertos en todo el país se han visto afectados ante la falta de agentes, lo que ha llevado a retrasos indefinidos de cientos de vuelos.

Con información de Latin Us