GRUPO «PANTERAS» DE SOLEDAD CAPTURA A OBJETIVO PRIORITARIO DURANTE RECORRIDOS DE PREVENCIÓN

* Se realizaron 605 recorridos en colonias durante la última semana transcurrida.

Dando seguimiento a las indicaciones del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal, a través del grupo especial “Panteras”, mantiene el trabajo preventivo desplegado en la demarcación, logrando durante la última semana la captura de un objetivo prioritario, así como 605 recorridos en distintas colonias del municipio.

De acuerdo con el informe de resultados correspondiente a la última semana transcurrida, el grupo “Panteras” reportó los siguientes resultados operativos:

* 6 arrestos por faltas administrativas

* 15 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)

* Captura de un objetivo prioritario generador de incidencia

* 217 personas inspeccionadas y consultadas en Plataforma México

* 18 vehículos inspeccionados y consultados en Plataforma México

* 34 auxilios ciudadanos atendidos

* 36 labores de proximidad en planteles educativos

* 592 acciones de proximidad en comercios

Como parte de estos resultados, destaca el aseguramiento de 5 dosis de metanfetaminas, 20 bolsas de marihuana y un arma de fuego de fabricación artesanal.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de continuar con el despliegue operativo permanente a través del grupo “Panteras”, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar entornos más seguros para las familias soledenses.