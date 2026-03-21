RECONOCEN A SAN LUIS POR ACCIONES EN FAVOR DE MIGRANTES

* Diplomáticos de Honduras y El Salvador destacan las acciones humanitarias, mientras cambia el perfil del flujo migratorio hacia personas adultas mayores.

Los diplomáticos de Honduras y de la República de El Salvador, Edgar Murcia Villanueva y Edwin Ronaldo Hurtado, reconocieron la labor del Gobierno del Estado en la atención sin límites a personas en contexto de migración, destacando las políticas en salud, educación y seguridad que se brindan sin distinción, bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Este reconocimiento se dio en el marco de la 11ª reunión de trabajo en materia migratoria, donde participaron representantes de los tres órdenes de Gobierno.

El flujo migratorio muestra una tendencia a la baja y un cambio significativo, ya que actualmente la mayoría de las personas en movilidad son mayores de 65 años. En 2025 se atendieron mil 672 personas, mientras que en los primeros meses del presente año han arribado 116, reflejando el cambio que se vive y se siente en la dinámica migratoria de la entidad.

Asimismo, se destacó que los Servicios de Salud han reforzado acciones preventivas en la Casa del Migrante, incluyendo campañas de vacunación contra el sarampión, con lo que se han descartado contagios. De igual forma, se mantiene un monitoreo permanente para atender oportunamente cualquier padecimiento, garantizando el acceso a la salud de todas las personas, sin importar su condición.