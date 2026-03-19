ALCALDE NAVARRO MUÑIZ INAUGURA MODERNO E ILUMINADO PARQUE URBANO EN COLONIA VALLE DE BELLAVISTA

– Este nuevo y atractivo espacio para la recreación, es resultado del rescate de un espacio en abandono; se construyó con una inversión de un millón 839 mil pesos y beneficia a más de 3 mil habitantes.

Como parte de la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de seguir entregando espacios dignos y recreativos que transformen por completo el rostro de las colonias en Soledad de Graciano Sánchez, este miércoles, entregó el moderno e iluminado Parque Urbano “Valle Bellavista”, marcando un antes y un después en la cotidianidad de más de tres mil vecinos y vecinas, quienes recibieron con alegría la entrega de este espacio totalmente renovado, para que en familia se disfrute y se fomente el deporte en un ambiente seguro, integral y agradable.

El Presidente municipal se reunió con decenas de personas, destacando la alegría de niños y niñas que ansiaban por estrenar cada una de las áreas del Parque, en el cual se invirtieron un millón 839 mil pesos, que además está equipado con canchas, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, trotapista, un salón de usos múltiples y áreas de descanso: “Soledad sigue siendo un referente del cambio que se viven en San Luis Potosí. El venir a las colonias es lo que más nos llena, visitarlas y ver sus necesidades y solucionarlas es cuestión de voluntad del gobierno”.

En representación de toda la niñez de la colonia, Edén Iván y la señora Blanca Santillana expresaron su alegría porque este espacio que permitirá a las familias disfrutar y a los niños y niñas jugar sin riesgos, mientras que el Alcalde Navarro Muñiz destacó que esta obra es resultado del interés de las y los vecinos por mejorar su entorno.

Este nuevo Parque Urbano es resultado de la rehabilitación de un terreno de más de dos mil 700 metros cuadrados, en un sitio que lucía abandonado y deteriorado en su infraestructura; ahora, incluye andadores peatonales y zonas de jardinería que se encuentran completamente iluminadas y se resguardan con cercado perimetral para brindar mayor seguridad a las y lo usuarios.

La inauguración del Parque Urbano en el fraccionamiento Valle de Bellavista es un logro significativo que refleja el compromiso y la cercanía que impulsa el Gobierno Municipal en mejorar la calidad de vida de toda su gente, con el rescate y rehabilitación de más espacios verdes y recreativos para que sean disfrutados por las familias soledenses.