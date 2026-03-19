Con el rechazo del PRI, diputados aprueban la convocatoria para elegir a tres consejeros del INE; ministros designarán por tómbola si no hay consenso   

La Cámara de Diputados aprobó con 408 votos en pro, 35 en contra y cero abstenciones, la convocatoria para elegir a tres consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2026-2035.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabeza Rubén Moreira fue la única que sufragó en contra del documento, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, ambos por ausencia.

Se establece que las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera el próximo 4 de abril serán ocupadas a más tardar el miércoles 22 del mismo mes por las dos terceras partes de los diputados que asistan al pleno.

Aunque en el caso de que no haya los consensos necesarios para obtener la votación requerida, se llevará a cabo un proceso de insaculación en el recinto legislativo de San Lázaro cuyo plazo fatal será el mismo 22 de abril próximo.

De mantenerse los desacuerdos entre los seis grupos parlamentarios, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) remitirá las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sean los ministros quienes elijan por medio una tómbola a los nuevos consejeros electorales a partir del jueves 29 de abril de este año.

La convocatoria determina que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos personas para integrar el CTE.

La misma Jucopo deberá elegir por consenso a los otros tres integrantes del comité bajo los “principios de certeza, honorabilidad, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y profesionalismo que rigen la función electoral”.

El examen los aspirantes se aplicará en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el lunes 6 de abril próximo a las 10:00, hora del centro de México.

La inscripción y el registro de aspirantes se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo, antes de que inicie el periodo de la denominada Semana Santa.

El CTE seleccionará a las personas mejor evaluadas, en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, debiendo integrar tres listas; al menos una integrada por mujeres, las cuales deberán entregarse a más tardar el 20 de abril a la Jucopo.

De manera previa a la aprobación del PAN, con excepción de siete ausencia, el coordinador de esa bancada, José Elías Lixa exigió en la Jucopo “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”.

“Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”, comentó.

Con información de Latin Us