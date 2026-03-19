GOBIERNO ESTATAL TRABAJA SIN LÍMITES POR LA SEGURIDAD DE LAS CUATRO REGIONES

• La Guardia Civil Estatal detuvo a una persona en Ciudad Valles, quien cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos como extorsión y contra la salud.

Tras labores de inteligencia en el municipio de Ciudad Valles, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a Israel “N”, de 30 años, presuntamente vinculado a un grupo generador de violencia dedicado a actividades de narcomenudeo, quien además cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos.

En la colonia La Diana, agentes de la GCE le aseguraron al detenido, 28 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, cinco dosis de “crack”, además de un vehículo Nissan Versa, en el que se desplazaba.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) continúa trabajando para proteger a la ciudadanía. Ante cualquier emergencia, exhorta a reportar de inmediato a la Línea de Emergencias 9-1-1.