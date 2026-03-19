Nuevas generaciones se concientizan y suman a eventos del 8M organizados por el Ayuntamiento de SLP

La Dirección de Educación Municipal acerca actividades a primarias ubicadas en la zona rural.

Estudiantes de las preparatorias también realizan carteles y se sensibilizan con películas relacionadas con el tema.

La Dirección de Educación del Gobierno de la Capital se sumó con un amplio programa de actividades a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer durante este mes, en diferentes planteles y de distintos niveles académicos.

De esta manera, se da cumplimiento a la indicación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de organizar y acercar una serie de acciones para involucrar al estudiantado e incluso a sus familiares y también a docentes en eventos relacionados con el 8M.

De ahí que en las primarias que pertenecen al Sistema Municipal, se elaboraron carteles, se hicieron ciclos de cine, presentaciones y lecturas, con el objetivo de reflexionar y celebrar el papel fundamental de las mujeres en nuestra sociedad. Ejemplo de ello fue lo que se realizó en el poblado de “Charquito Blanco”, donde además se pintaron camisetas con mensajes para incentivar el reconocimiento y respeto hacia la mujer, además de plasmar frases motivacionales, en donde también participaron madres de familia.

Asimismo, alumnas y alumnos de las preparatorias municipales tuvieron actividades relacionadas a la referida fecha. En el plantel de El Saucito, además de la creación de carteles llenos expresión y solidaridad, también hubo representaciones de mujeres ilustres y sus aportaciones.

Para finalizar, estudiantes del plantel “Nueva Generación”, que se ubica en la delegación de «La Pila», disfrutaron de una proyección de cine, con el filme mexicano: “Ruido”, esto con el propósito de generar un espacio de reflexión puesto que la trama habla de las desapariciones en nuestro país y la solidaridad que las mismas mujeres generan a través de diversas redes de apoyo.