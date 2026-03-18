SOLEDENSES RECONOCEN BENEFICIOS VIALES Y ECONÓMICOS CON PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO

– Vecinos de la zona destacaron la seguridad, movilidad y mejores condiciones que traerá la rehabilitación de esta importante vialidad para el municipio

Soledad de Graciano Sánchez avanza en la transformación de sus calles mediante el fortalecimiento de la infraestructura urbana, ahora con el inicio de la rehabilitación de la calle Melchor Ocampo en la Cabecera Municipal, una obra que permitirá mejorar el tránsito diario en esta importante vialidad, sus habitantes reconocen los beneficios sociales, económicos y viales directos de estos trabajos que atienden problemáticas urgentes como los baches y la seguridad.

Alberto Martínez subrayó la importancia de destinar recursos que se capturan con los impuestos ciudadanos en este tipo de acciones. “Estas obras son importantes para nosotros que vivimos en esta área, porque nos da seguridad para nuestros hijos y personas adultas, es un beneficio a largo plazo. Estamos agradecidos porque vemos las ganas de trabajar tanto de las autoridades municipales como del estado”, señaló.

También, la madre de familia María del Refugio Salazar, vecina de la calle Melchor Ocampo, compartió testimonio de las afectaciones que enfrenta, especialmente en temporada de lluvia. “Hay muchos baches y perjudican a la gente”, explicó, al mencionar que el problema se agrava con la salida de aguas negras en la zona, sin embargo, ahora con los trabajos en curso, reconoció la agilidad con la que se estarán entregando y el impacto positivo que traerá la obra a la zona.

Por su parte, la comerciante, Claudia Méndez Hernández describió cómo las malas condiciones de la calle provocan grandes encharcamientos en temporada de lluvia que afectaban la imagen y el tránsito de transeúntes y clientes de su negocio. “Se inunda muy feo. Nos beneficia que la arreglen, tanto para mí como para los clientes”, expresó, agregando que con la cercanía de la Feria de la Enchilada, la rehabilitación de esta calle permitirá mejorar sus ventas.

Con obras públicas que impactan de manera positiva y tangible la vida cotidiana de las y los soledenses, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a su gente, escuchado sus peticiones y resolviendo sus necesidades mediante obras que permitan mejorar sus calles, así como atender la seguridad y movilidad de sus vialidades en beneficio de todas y todos los soledenses.