AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PROMUEVE E INCULCA LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN LA NIÑEZ

– Se llevan a cabo proyecciones gráficas y pláticas informativas sobre la cultura del ahorro y el cuidado de este recurso natural, en el marco del Día Mundial del Agua, en planteles de educación preescolar y básica.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo, y con la finalidad de concientizar sobre el cuidado de este vital recurso, la Dirección Municipal del Agua, Cultura Municipal y Educación y Acción Cívica del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, iniciaron una jornada de pláticas, actividades lúdicas y proyecciones gráficas a alumnos de educación preescolar y básica, en distintas colonias del municipio.

El titular de la Dirección del Agua, Miguel Ángel Pachicano Hernández, detalló que bajo el lema “Agua y género”, temática elegida para este año por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas dependencias municipales impulsaron una jornada de concientización en planteles educativos desde este día y hasta el próximo viernes. Para fomentar el cuidado del agua en niñas y niños de preescolar, se programó la proyección de la película “Ponyo”, la cual aborda temas como la igualdad de género y el acceso equitativo a los recursos naturales.

Añadió que, también, se proyectará un documental el próximo viernes en la secundaria “21 de Marzo de 1806”, para llevar un mensaje a las y los jóvenes sobre la importancia de su participación en el cuidado del medio ambiente, así como enseñarles que toda persona tiene derecho a disponer, sin ningún tipo de discriminación, de agua suficiente, segura y asequible para su uso personal y doméstico.

Este miércoles, el programa se llevó a los jardines de niños “Zita Basich Leija” y Susana Brees”; el día jueves, se acercará la actividad a los jardines de niños “Guadalupe Rodea de Jonguitud” y “Ma de la Luz Wong”, donde participan alrededor de 600 alumnos y alumnas.

Esta actividad es un esfuerzo por fomentar una educación responsable y sostenible en torno al cuidado del agua que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, así como sensibilizar desde la niñez sobre la disponibilidad de este recurso tan fundamental para todos los habitantes de cualquier parte del mundo, subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener cercanía con la niñez y juventud soledense, escuchando sus inquietudes y necesidades, y a la vez atendiendo problemáticas relacionadas con la contaminación y el cuidado de los recursos naturales, para garantizar un desarrollo integral y una mejor calidad de vida para todos y todas las soledenses.