AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CONMEMORA LA DECISIÓN HISTÓRICA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

– En la secundaria «Graciano Sánchez», se conmemoró el 88 aniversario de este momento, que defendió la soberanía nacional sobre los recursos naturales de las y los mexicanos.

Al cumplirse 88 años de la Expropiación Petrolera de México, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó una ceremonia cívica para conmemorar esta decisión histórica, social y económica que impactó al país, al representar un hecho de verdadera defensa y unidad nacional. La ceremonia se llevó a cabo en la secundaria «Graciano Sánchez Romo», con la participación de docentes, directivos, estudiantes y padres y madres de familia.

Durante su mensaje, y en representación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, el secretario General del Ayuntamiento, Benjamin Pérez Álvarez destacó la importancia de este momento histórico de México, el cual calificó como un acto de dignidad nacional en defensa y protección de los recursos del país, ya que la expropiación petrolera representó la nacionalización de esta industria, arrebatando su control de manos extranjeras, devolviendo al pueblo el petróleo y mejorando las condiciones de sus trabajadores.

Añadió que la conmemoración de este día es una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro, exhortando a las y los jóvenes estudiantes soledenses a tomar conciencia sobre acciones sustentables, ante los retos presentes como es la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos, tales como el agua y la energía.

“En ustedes está esta fuerza, el conocimiento y valentía para seguir dejando un mensaje de defensa y de identidad nacional. Nosotros como autoridades refrendamos el compromiso de un trabajo diario, de generación de oportunidades y fortalecimiento social“, expresó al término de su intervención, no sin antes hacer un llamado a fortalecer el tejido social, la sana convivencia, el aprendizaje de calidad y la justicia como norma de vida cotidiana.

Con una emotiva representación de la decisión valiente del entonces Presidente, Lázaro Cárdenas del Río, alumnos y alumnas de esta institución educativa, plasmaron aquella escena en que el petróleo vuelve a las manos del país, destacando la contribución de las familias donando joyas, bienes y hasta gallinas para el pago de la indemnización de las empresas extranjeras.

El Ayuntamiento de Soledad promueve los valores cívicos, la historia, la identidad y el orgullo nacional a través de estás actividades conmemorativas, que recuerdan el legado de nuestros antepasados y los beneficios que hoy se gozan.