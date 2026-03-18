Interapas inicia programa preventivo de limpieza en el Centro Histórico

Trabajos de mantenimiento en la red de drenaje buscan prevenir taponamientos e inundaciones ante el aumento de visitantes durante la temporada de Semana Santa y Pascua.

SLP.- Como parte del programa de limpieza preventiva que realiza Interapas con motivo de la próxima temporada de Semana Santa, se llevó a cabo una jornada de desazolve nocturno en calles del Centro Histórico con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y evitar obstrucciones.

Durante estas labores, las cuadrillas realizaron la limpieza de 680 metros lineales de red de drenaje, así como el mantenimiento de 14 pozos de visita y 11 bocas de tormenta, infraestructura clave para el adecuado desalojo de aguas residuales y pluviales.

Como resultado de los trabajos, se extrajeron aproximadamente 480 kilogramos de basura y lodo, residuos que con frecuencia provocan taponamientos en el sistema de drenaje.

Estas acciones forman parte de las medidas preventivas que Interapas implementa en distintos puntos de la ciudad para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica durante periodos de alta afluencia de personas, como ocurre durante la Semana Santa en el Centro Histórico.

Durante los últimos días Interapas ha extraído importantes cantidades de basura, trapos, botellas de plástico y grasas, en diferentes puntos de la ciudad, lo que provoca taponamientos en el drenaje y su consecuente fuga de aguas residuales.

Por ello el organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública, ya que estos desechos terminan en el sistema de alcantarillado y afectan su operación.